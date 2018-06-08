وزير الخارجية الألمانى ينتقد ترامب على انتهاجه سياسات تضر بأوروبا

برلين (أ ش أ)

اتهم وزير الخارجية الألمانى هيكو ماس اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بانتهاج سياسات لها "تأثير ضار" فورى على أوروبا ودعا القادة إلى الاحتشاد وراء رد أوروبى مشترك.

وانتقد ماس فى مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، السياسة الخارجية "أحادية الجانب" التى ينتهجها ترامب وحذر من أن "لا شىء من هذا سيجعل العالم أفضل وأكثر أمانًا أو أكثر سلمية".

وأضاف ماس أن الاتفاقات الدولية المبرمة مع الولايات المتحدة "لم تعد موثوقة" فى اشارة إلى قرارات ترامب المثيرة للجدل بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى وفرض رسوم على واردات الصلب والالومنيوم من الاتحاد الاوروبى والانسحاب من اتفاقات باريس المناخية.

وأردف ماس أن ترامب يدير ظهره للنظام المتعدد الأطراف ويسعى إلى "مصالح من جانب واحد" بتفضيل دولة على آخرى.

وتأتى تعليقات ماس ​​فى وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يجتمع القادة فى كندا لحضور قمة مجموعة السبع السنوية الذين يناضلون من أجل الاتفاق على طموحات مشتركة للنظام الدولى ولكنه أصر أيضا على أن الولايات المتحدة لا تزال أقرب حليف لألمانيا خارج أوروبا.

وأشار إلى أن الجواب الوحيد لسياسات ترامب "أمريكا أولا" هو "أوروبا المتحدة... أوروبا يتم تحديها، وليس ألمانيا فقط ؛ لذلك نحن بحاجة إلى إجابة أوروبية ".

وخلص بالقول إن أوروبا بحاجة إلى "أن تكون قادرة على التصرف والاستجابة بشكل أفضل وأسرع" لتحديات السياسة الخارجية والأمن، وأن تبذل الجهود لإقامة تحالفات جديدة مع دول خارج التكتل تريد "دعم النظام العالمى المتعدد الأطراف".