وزير الخارجية الأرجنتينى: مباراة كرة القدم مع إسرائيل ألغيت من أجل القدس

(أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأرجنتينى جورج فورى، أن مكتبه وجه نصيحة إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتينى بعدم عقد المباراة بين المنتخب الأرجنتينى وإسرائيل فى القدس.

وأوردت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الإلكترونى، أن مباراة كرة القدم بين الأرجنتين وإسرائيل ألغيت لأنه تقرر أن يتم لعبها فى القدس حسب تصريح وزير خارجية البلاد جورج فورى اليوم، وقال فورى للصحافيين، إن "المباراة، كما تعلمون ، كان من المقرر أن تجرى فى حيفا".

وأضافت الصحيفة أنه الجدل أثير حول إقامة المباراة فى القدس كان نتيجة للحساسية الناتجة عن نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة فى الشهر الماضي. ولذلك فقد نصح مكتبه اتحاد كرة القدم الأرجنتينى بعدم عقد المباراة هناك.

وادعى وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلى ميرى ريجيف، أن المباراة ألغيت بسبب التهديدات التى وجهت ضد اللاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى وعائلته، وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم نفس الكلام للصحفيين، إن "التصرفات والتهديدات التى حدثت أدت بنا إلى عدم السفر".

غير أن رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم جبريل الرجوب قال إن القضية هى القدس، وكتب أيضًا إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتينى يطلب إلغاء اللعبة نظرًا لموقعها.