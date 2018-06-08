video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 12:18 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الأرجنتينى: مباراة كرة القدم مع إسرائيل ألغيت من أجل القدس

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:04 ص
وزير الخارجية الأرجنتينى: مباراة كرة القدم مع إسرائيل ألغيت من أجل القدس منتخب الأرجنتين
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الأرجنتينى جورج فورى، أن مكتبه وجه نصيحة إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتينى بعدم عقد المباراة بين المنتخب الأرجنتينى وإسرائيل فى القدس.

وأوردت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الإلكترونى، أن مباراة كرة القدم بين الأرجنتين وإسرائيل ألغيت لأنه تقرر أن يتم لعبها فى القدس حسب تصريح وزير خارجية البلاد جورج فورى اليوم، وقال فورى للصحافيين، إن "المباراة، كما تعلمون ، كان من المقرر أن تجرى فى حيفا".

وأضافت الصحيفة أنه الجدل أثير حول إقامة المباراة فى القدس كان نتيجة للحساسية الناتجة عن نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة فى الشهر الماضي. ولذلك فقد نصح مكتبه اتحاد كرة القدم الأرجنتينى بعدم عقد المباراة هناك.

وادعى وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلى ميرى ريجيف، أن المباراة ألغيت بسبب التهديدات التى وجهت ضد اللاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى وعائلته، وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم نفس الكلام للصحفيين، إن "التصرفات والتهديدات التى حدثت أدت بنا إلى عدم السفر".

غير أن رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم جبريل الرجوب قال إن القضية هى القدس، وكتب أيضًا إلى اتحاد كرة القدم الأرجنتينى يطلب إلغاء اللعبة نظرًا لموقعها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل تتهم ميسى بالعنصرية وتطالب باستبعاد الأرجنتين من كأس العالم

انتصار خارج المستطيل الأخضر.. فلسطين تفوز على إسرائيل فى مباراة الأرجنتين.."التانجو" يلغى مباراته الودية مع الاحتلال بعد ضغوط عالمية..تل أبيب تصاب بخيبة أمل وحكومة نتانياهو تحاول اقناعهم بالتراجع لحفظ ماء وجهها

وزير الخارجية الأرجنتيني

إسرائيل

القدس

منتخب الارجنتين




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة