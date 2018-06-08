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"نيويورك تايمز": فيتنام تطرد محاميا ومنشقا وترحلهما إلى ألمانيا

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:06 ص
"نيويورك تايمز": فيتنام تطرد محاميا ومنشقا وترحلهما إلى ألمانيا شرطة فيتنام
نيويورك (أ ش أ)
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ذكرت جماعة حقوقية بأن فيتنام أفرجت عن محام مدافع عن حقوق الإنسان يُدعى نجوين فان داى ومنشق آخر يُدعى لو ثو ها وقامت بترحيلهما إلى ألمانيا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، أنه تم اتهام الحقوقيين بمحاولة إسقاط الحكومة الفيتنامية ، حيث تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 15 عاما ثم تسعة أعوام على التوالي، فى محاكمة أُقيمت فى العاصمة الفيتنامية هانوى فى شهر أبريل الماضى، فيما واجه أربعة متهمين آخرين التهمة ذاتها وتراوحت الأحكام ضدهم ما بين 7 و11 عاما.

ووصل الحقوقيان إلى مطار فرانكفورت فى وقت مبكر اليوم الجمعة ، ولم يرد تعليق من وزارة الخارجية الفيتنامية أو السفارة الألمانية على الأمر.

 


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