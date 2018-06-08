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نظافة الجيزة: 3 ورديات للعمال فى عيد الفطر.. ونحتاج 3 آلاف عامل لدعم الهيئة

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:55 م
نظافة الجيزة: 3 ورديات للعمال فى عيد الفطر.. ونحتاج 3 آلاف عامل لدعم الهيئة عمال النظافة
كتب إبراهيم سالم
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أكد يحيى فايد، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، أن الهيئة استعدت لاحتفالات عيد الفطر المبارك من خلال تقسيم العمال على مستوى المحافظة إلى ثلاث نوبتجيات، وذلك طبقا لحاجة العمل، ولرفع أكبر قدر ممكن من تجمعات القمامة خلال احتفالات عيد الفطر لتظهر المحافظة على قدر كبير من النظافة.

وأضاف يحيى فايد فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه طالب المحافظ بزيادة أعداد عمال النظافة من خلال التعاقد مع عدد جديد من، إلى جانب دعم الهيئة ماليا لتنفيذ خطة رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء.

 

وأوضح يحيى فايد، أن الهيئة طلبت الدعم فى الموازنة بـ 748 مليون جنيه، بما فيها الجمع السكنى، مؤكدًا أن الهيئة تحتاج إلى 3 آلاف عامل بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه، و(8 عربيات كنس) بتكلفة 50 مليون جنيه، وتحتاج إنشاء محطتين مناولة بجانب المحطتين الموجودتين حاليا فى الوراق وكرداسة.


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