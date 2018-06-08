ميكانيكى وطالب وراء قتل طفل وإلقاء جثته بزراعات إسنا بغرض التعدى جنسيا عليه

الأقصر – أحمد مرعى

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، واقعة العثور على جثة طفل ملقاة فى زراعات قرية الحلة بإسنا، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة ميكانيكى وطالب حاولا التعدى جنسياً علي الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، وعندما قاومهما تخلصا منه، وألقيا جثته فى الزراعات، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بالعثور علي جثة طفل يدعي "م.ع.م" 9 سنوات ملقاة فى زراعات قرية الحلة وبه طعنات مختلفة بالجسد، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم مبارك مدير البحث الجنائى بالمديرية، والمقدم محمد لطفى وكيل البحث الجنائى بإسنا وأرمنت.

وبفحص الجثة للطفل تبين أنه مصاب فى الرأس والجبين وطعنة فى الصدر والبطن، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إسنا المركزي، وحرر المحضر رقم 4200 لسنة 2018 إدارى إسنا، وتم التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويه بالقرية.

وبإجراء التحريات والتحقيقات تبين أن الطفل متغيب عن منزله منذ 4 أيام، وبتكثيف التحريات تم التوصل لمرتكبى الجريمة وهما كل من "م.أ.ح" 15 سنة ميكانيكي، و"إ.م.إ" 16 سنة طالب، وبإلقاء القبض عليهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بعد محاولتهما التعدى جنسياً على الطفل، ولدى مقاومته لهما طعناه بسكين وضرباه على رأسه بحجر وألقيا جثته فى الزراعات بقرية الحلة، فتم تحرير المحضر رقم 16 ملحق للمحضر الأصلى، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمان.