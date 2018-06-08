موجز أخبار الساعة 6.. السيسي يستقبل بعثة المنتخب الوطنى غدا قبل سفرها إلى روسيا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم غدا السبت فى قصر الاتحادية، قبل سفرها إلى روسيا للمشاركة فى نهائيات كاس العالم 2018.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا السبت بعثة المنتخب القومى لكرة القدم قبيل توجهها إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالم.

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة نائب رئيس البعثة الطبية للحج، أن هناك سلسلة من الإجراءات التى وضعتها الوزارة لتأمين الحجاج أولها الحصول على التطعيمات، وهى: تطعيمات الالتهاب السحائى الرباعى والأنفلونزا الموسمية، وثانيها تخصيص ما يقرب من 207 مستشفيات على مستوى الجمهورية لإجراء الكشف الطبى على الحجاج قبل إتمام إجراءات التأشيرة للتعرف على التاريخ المرضى مثبت بشهادة رسمية .

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، غلاف صحيفة "ليكيب" الفرنسية فى عددها الصادر اليوم الجمعة، وذلك قبل أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا بداية من الخميس المقبل.

رأت صحيفة "آتيا" الإيطالية أن مصر تمتلك 3 برامج دينية لا يوجد مثيل لها فى العالم، وهى هى نشأة الرهبانية، ورحلة خروج بنى إسرائيل من أرض مصر، ومسار العائلة المقدسة، ومن خلال تلك البرامج تسطيع مصر جذب ملايين السائحين سنويا.

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادى لها بنهاية العام، وستبدأ جولة ترويجية فى النصف الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة.

شارك وفد حكومة مصر بالدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، فى قمة عالم العمل رفيعة المستوى حول دور فرص العمل، والعمل اللائق فى توفير السلم والاستقرار فى البلدان الخارجة من الأزمات والصراعات والكوارث .

تحدث الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى الحلقة الـ23 من برنامجه الإذاعى "ولا يوم من أيامه"، اليوم، الجمعة، عن الأغنية الشهيرة "لا تجيبلى شكلاته" للفنانة القديرة سعاد حسنى، كاشفا السبب الذى دفع الأستاذ صلاح جاهين لكتابتها بعدما عرف ما يحدث وقت الخصام بين الكاتبة الكبيرة سناء البيسى وزوجها الفنان التشكيلى الكبير منير كنعان.

قالت مصادر رفيعة المستوى، بوزارة المالية، اليوم الجمعة، إن ما تردد ونشر عبر مواقع إخبارية، عن اتجاه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج، لرد أصل شهادات استثمار قناة السويس، غير صحيح، مؤكدة استعداد الحكومة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل فى سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى مادة "الجبر والهندسة الفراغية" لغات من إعداد الأستاذ محمد البدوى مستشار الرياضيات لغات للثانوية العامة

يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات أسعار تذاكر قطارات الخطوط الرئيسية بكافة أنواعها سواء المكيفة أو العادية أو الـ vip، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وتزايد الإقبال على السفر واستقلال القطارات فى العيد.

انتهى الأسبوع الأول من امتحانات الثًانوية العامة، حيث أدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة امتحاناتهم فى 6 مواد هى اللغة الأجنبية الثانية واللغة العربية وأيضا الإقتصاد والإحصاء والتربية الدينية والتربية الوطنية، حيث باتت تلك المواد خارج جدول الامتحان بعد انتهاء الاختبار فيها.

تسعى وزارة الهجرة ولجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لوضع تصور حول مقترح مشروع قانون بتنظيم الجاليات المصرية بالخارج، كانت الوزيرة نبيلة مكرم قد عرضت رؤية الوزارة حول قانون تنظيم الجاليات فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأكدت أنه سيحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأى شكل من الأشكال، فى الوقت الذى أكد فيه عدد من النواب أنه لابد من عقد جلسات حوار حول مشروع القانون مع المصريين بالخارج.

لا حديث داخل صفقة منتخب مصر والأوساط الكروية إلا عن موعد عودة محمد صلاح، نجم المنتخب المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، للمشاركة فى المباريات مع الفراعنة فى كأس العالم، بعد إصابته بجذع فى أربطة الكتف، والتساؤل هل سيلحق صلاح بمواجهة أوروجواى فى اللقاء المقرر له الجمعة المقبل فى الجولة الأولى بالمونديال؟ وهو ما نجيب عنه فى السطور التالية..

أقر مجلس النواب الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2018/2019 بشكل نهائى فى جلسته العامة الأسبوع الماضى، وهو ما يعنى أن المجلس أنهى أهم مهمة يحملها على عاتقه كل عام. فلماذا هى أهم مهمة؟ وكيف أنهاها المجلس؟