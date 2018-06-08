مميش: عبور 355 سفينة قناة السويس بحمولة 23.3 مليون طن فى 7 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الخميس، عبور 355 سفينة بحمولة 23.3 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، فضلا عن اتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناه 53 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن ، كما عبرت يوم السبت 38 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد 41 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن من الاتجاهين، كما عبرت يوم الإثنين 50 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن.

ويوم الثلاثاء عبرت 49 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الأربعاء 70 سفينة قناة السويس، بحمولة 4.5 مليون طن، وأمس الخميس عبرت 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 7 أيام فقط 355 سفينة بحمولة 23.3 مليون طن