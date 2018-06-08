مقتل 6 مدنيين فى هجوم نسب لبوكو حرام فى شمال الكاميرون

(أ ف ب)

قتل ستة مدنيين ليل الخميس الجمعة فى هجوم نسب إلى متطرفى جماعة بوكو حرام استهدف قرية فى شمال الكاميرون، وفق ما أفاد مسئول محلى.

وقال عبدالله بكارى المسئول فى منطقة دوغبا إن بوكو حرام هاجمت القرية الواقعة فى اقصى شمال الكاميرون، ما أسفر عن "ستة قتلى" بين السكان المحليين.

وأضاف أن قوات الأمن وسكانا طاردوا المهاجمين وقتلوا خمسة منهم وقبضوا على ثلاثة اخرين.

وسبق أن شهد أقصى شمال الكاميرون المحاذى لنيجيريا وتشاد هجمات منتظمة لبوكو حرام فى السابق قبل ان تتراجع وتيرتها فى الأشهر الأخيرة.

وتشن الجماعة المسلحة هجماتها فى شمال الكاميرون وكذلك فى النيجر وتشاد والمناطق المحاذية لبحيرة تشاد.

ومنذ بدأت الكاميرون التصدى لبوكو حرام فى 2014، قتل المسلحون "ألفى مدنى وعسكري" وخطفوا "ألفا" آخرين فى اقصى شمال البلاد، بحسب مجموعة الأزمات الدولية.