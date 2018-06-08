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الجمعة، 08 يونيو 2018 09:18 ص
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مقتل 4 أشخاص رميا بالرصاص فى جنوب تايلاند

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:43 ص
مقتل 4 أشخاص رميا بالرصاص فى جنوب تايلاند الشرطة التايلاندية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة التايلاندية أن 4 قرويين لقوا حتفهم رميًا بالرصاص فى إقليم "ناراتيوات" الواقع جنوبى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قائد شرطة الإقليم الميجور جنرال "ماناس سيكسامات"، قوله، إن الحادث وقع عندما كان القتلى يقومون بتنظيف الذهب عند أحد الأنهار التى تمر عبر مزارع أشجار المطاط، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ما إذا كان الحادث ناجما عن صراع شخصى أو نتيجة لأعمال عنف، ويشار إلى أن أقاليم "ناراتيوات" و"يالا" و"باتانى" الواقعة جنوب تايلاند قد شهدت أعمال عنف منذ عام 2004 أسفرت عن مقتل أكثر من 6500 شخص.

 

 

 


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