مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى هجوم على منزل برلمانى شرقى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار الأفغانى عطا الله خوجيانى أن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 5 آخرون إثر قيام انتحاريين باستهداف منزل لأحد أعضاء البرلمان فى إقليم نانجارهار الواقع شرقى البلاد، مشيرا إلى أنه لم يكن متواجدا فى منزله وقت وقوع الهجوم.

وأضاف خوجيانى - وفقا لشبكة "إيه.بى.سى. نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن الهجوم استهدف منزل البرلمانى "فيريدون موماند" فى مدينة "جلال أباد" عاصمة الإقليم، موضحا أن العناصر المسلحة فتحت النيران على نقطة تفتيش وعقب ذلك دخلت إلى المنزل، مما أدى لمقتل أحد أفراد الشرطة وسيدة وزوجها جراء هذا الهجوم.

وأشار إلى أن قوات الشرطة قتلت أحد الانتحاريين فى حين لا يزال الآخر يواجه القوات.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الهجوم.