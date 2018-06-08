مقتل 15 مسلحا بينهم 6 باكستانيين و 4 عناصر شرطية خلال عمليات عسكرية بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار عطا الله خوجياني، اليوم الجمعة، مقتل 15 مسلحا تابعين لحركة طالبان، بينهم 6 باكستانيين فى الإقليم الواقع فى شرق أفغانستان.

وقال خوجيانى - حسبما نقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية - إن عناصر مديرية الأمن الوطنى نفذت العملية الأمنية فى منطقة "جولخيلو"، الليلة الماضية.

وفى سياق متصل،أعلن قائد قوات الشرطة فى إقليم جاوزان بشمال أفغانستان، مقتل 11 مسلحا من تنظيم داعش و 4 من رجال الشرطة الأفغانية وإصابة ثلاثة آخرين خلال اشتباك وقع فى الإقليم.

وأضاف قائد قوات الشرطة أن ستة مسلحين من داعش أصيبوا خلال الاشتباكات التى بدأتها العناصر المسلحة واستمرت حتى فجر اليوم.