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الجمعة، 08 يونيو 2018 05:37 م
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مقتل وإصابة 9 فى هجوم على مسجد غرب أفغانستان

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:27 م
مقتل وإصابة 9 فى هجوم على مسجد غرب أفغانستان قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر هجوم شنته جماعة من المسلحين على مسجد فى إقليم هيرات غرب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مسؤولين محليين أفغان قولهم إن مجموعة من المسلحين أطلقوا النار على المصلين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح المسؤولون أن المسلحين تمكنوا من الهرب بعد الهجوم، وتجرى الآن عمليات البحث والتحقيق فى الحادث. ولم يعلن أى أفراد أو جماعات مسؤوليتهم عن الحادث حتى الآن.

يشار إلى أن إقليم هيرات كان من بين الأقاليم الهادئة نسبياً فى غرب أفغانستان، إلا أن الوضع الأمنى فيه بدأ يتدهور خلال السنوات الأخيرة، إذ ينشط المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية - ومن بينهم طالبان - فى بعض المناطق والأحياء النائية من الإقليم حيث ينفذون الأنشطة الإرهابية.

 

 


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