مقتل شخصين وإصابة 3 فى مشاجرة عنفية بالأسلحة النارية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى شخصان حتفهما وأصيب آخرون فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على قطعة أرض زراعية بقرية المجد التابعة لمركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية قرية المجد بدائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" أحمد ر ف 45 سنة تاجر مصاب برش خرطوش بالرأس وتم تحويله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وتوفى عقب وصوله للمستشفى ومحمد ومحمود "شقيقى الأول" ومقيمين بمدينة بدر وأسامة إ ف 43 سنة، ومقيم الطيرية مركز كوم حمادة و"طرف ثانى" محمد ح ف 18 سنة عامل ومقيم قرية نبيل الوقاد بدائرة المركز مصاب طلق نارى بالصدر فتحتى دخول وخروج وتوفى عقب وصوله المستشفى و"رضا م ع" 40 سنة سائق مصاب برش خرطوش بالرأس وتم تحويله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون ولا يمكن استجوابه وصلاح 35 سنة فلاح وياسر 38 سنة فلاح "شقيقى الثانى" ومقيمين بناحية قرية الرابعة فلسطين بدائرة المركز، وذلك لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بناحية قرية المجد بدائرة المركز قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما أدى للإصابات المشار إليها.

وبسؤال أطراف المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم واتهموا بعضهم البعض بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم مما أدى لوفاة الأول من الطرفان وإصابة أخرين، وتحرر المحضر اللازم.