مطار ناريتا الدولى فى اليابان يستخدم بوابات للتعرف على الوجه

طوكيو (أ ش أ)

يبدأ مطار "ناريتا" الدولى فى اليابان استخدام بوابات تتمتع بتقنية التعرف على الوجه، لتقليص مدة فحص المسافرين وتعزيز الأمن.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، أنه تم عرض التقنية اليوم إلى وسائل الإعلام قبيل البدء فى استخدامها يوم الاثنين المقبل، موضحة أن البوابات تقارن بين صورة المسافر الموجودة فى جواز سفره وصورة أخرى تُلتقط له على الفور، وعندما تتطابق الصورتان تُفتح البوابات بشكل أوتوماتيكى.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه حتى الآن يتم تخصيص مسئول واحد لكل بوابة، إلا أنه مع وجود هذه التقنية الجديدة سيكون بوسع مسئول واحد التعامل مع 6 بوابات.

ومن المتوقع أن يتم استخدام تقنية التعرف على الوجه فى أربعة مطارات أخرى فى أنحاء اليابان فى وقت لاحق من العام الجارى.