مصر تشارك فى قمة العمل رفيعة المستوى بجنيف

كتب محمود راغب

شارك وفد حكومة مصر بالدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، فى قمة عالم العمل رفيعة المستوى حول دور فرص العمل، والعمل اللائق فى توفير السلم والاستقرار فى البلدان الخارجة من الأزمات والصراعات والكوارث .

كان المؤتمر قد بدأ أعماله 28 مايو الماضى ويختتم أعماله اليوم الجمعة، ورأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وقد غادر جنيف للقاهرة قبل تقديم استقالة الحكومة بيومين.

وقد ألقيت كلمات فى القمة من كل رئيس أيسلندا مايكل هيغنز، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا، ومن رئيس وزراء العراق حيدر العبادى، وجاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، الذي أكد أهمية تحقيق العمل اللائق خاصة في البلدان التي يوجد بها أزمات وكوارث مثلا سوريا وجواتيمالا، مشيرا إلي مبادرة منظمة العمل الدولية في إطلاق برنامج العمل اللائق الذي يشمل بشكل خاص الأكثر تهميشا.

وقد تضمنت قمة العمل احتفالية عرض فيها فيلم تسجيلي عن حول جهود المنظمة في مجال العمل اللائق وتبنيها للتوصية 205 حول التشغيل والعمل اللائق ، كما تضمنت مناقشة عامة حول العمل اللائق وعرض لتجارب بعض الدول في هذا الشأن.