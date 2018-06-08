video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 03:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تشارك فى قمة العمل رفيعة المستوى بجنيف

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:14 م
مصر تشارك فى قمة العمل رفيعة المستوى بجنيف مصر تشارك في قمة العمل رفيعة المستوي بجنيف
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

شارك وفد حكومة مصر بالدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، فى قمة عالم العمل رفيعة المستوى حول دور فرص العمل، والعمل اللائق فى توفير السلم والاستقرار فى البلدان الخارجة من الأزمات والصراعات والكوارث .

كان المؤتمر قد بدأ أعماله 28 مايو الماضى ويختتم أعماله اليوم الجمعة، ورأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وقد غادر جنيف للقاهرة قبل تقديم استقالة الحكومة بيومين.

وقد ألقيت كلمات فى القمة من كل رئيس أيسلندا مايكل هيغنز،  ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا، ومن رئيس وزراء العراق حيدر العبادى، وجاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، الذي أكد أهمية تحقيق العمل اللائق خاصة في البلدان التي يوجد بها أزمات  وكوارث مثلا سوريا وجواتيمالا، مشيرا إلي مبادرة منظمة العمل الدولية في إطلاق برنامج العمل اللائق الذي يشمل بشكل خاص الأكثر تهميشا.

وقد تضمنت قمة العمل احتفالية عرض فيها فيلم تسجيلي عن حول جهود المنظمة في مجال العمل اللائق وتبنيها للتوصية 205 حول التشغيل والعمل اللائق ، كما تضمنت مناقشة عامة حول العمل اللائق وعرض لتجارب بعض الدول في هذا الشأن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر العمل الدولى يزور مقر البعثة الأوروبية

القوى العاملة

قمة العمل

جنيف




لا تفوتك
السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة