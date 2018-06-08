مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر تحطم سيارة تقل مهاجرين شمال اليونان

أثينا (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليونانية مصرع 6 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، وإصابة 4 آخرين بإصابات خطيرة جراء تحطم سيارة مكتظة بطالبى اللجوء على الطريق السريع فى شمال البلاد.

وقالت الشرطة اليونانية - حسبما ذكرت شبكة إيه بى سى نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، إن سيارة من طراز "جيب" كانت تحمل 16 شخصا على متنها عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بالصخور بالقرب من بلدة "كافالا" شمالى اليونان، مضيفة أن المركبة كانت قادمة من منطقة "إيفروس" التى تقع على الحدود مع تركيا.

وأشارت الشرطة إلى أن السبب وراء وقوع الحادث ما زال غير واضح، فيما لم يتم الكشف عن هوية وجنسيات طالبى اللجوء الذين كانوا على متن المركبة.