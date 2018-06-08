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مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:43 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة حادث تصادم-ارشيفيه
البحيرة - جمال ابو الفضل و ناصر جودة
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين فى حادثى تصادم بمركزى بدر وكفر الدوار بالبحيرة .

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود بلاغ  لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى أمام كوم الطرفاية إتجاه الإسكندرية.


بالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين  سياره نصف نقل  قيادة" ق  م  س" سائق ومقيم مركز سيدي سالم كفر الشيخ فر هارباً تاركاً السيارة، وسيارة ميكروباص قيادة "س م  أ" 54 سنة سائق ومقيم مركز مطوبس كفرالشيخ، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القياده بيد قائدها نتيجة انفجار أحد الإطارات مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسياره الثانية من الخلف التى تسير أمامها بذات الاتجاه مما أدى لانحراف الأخيرة وانقلابها على جانب الطريق.

و أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية و8  من مستقليها وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو العام للعلاج وتم عمل اللازم لهم .

كما تبلغ لمركز شرطة بدر بوقوع حادث تصادم بطريق بدر - كوم حماده أمام قرية الإيمان دائرة المركز.   
بالإنتقال والفحص والمعاينة  تبين حدوث تصادم بين سياره نقل و دراجه بخاريه "توك توك " بدون لوحات.

وذلك أثناء سير السياره بالطريق المشار إليه فوجىء قائدها بخروج الدراجة البخارية من إحدى الطرق الفرعية، فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدم بالدراجة والتى انقلبت على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن وفاة كل من "رشا  ع   م"  25 سنة ربة منزل، و"مريم  م ع 5 سنوات" و عبدالرحمن  6 أشهر، وكذا إصابة قائد الدراجة البخارية و "سامية س ص" 37 سنة ربة منزل اشتباه كسور بالقدمين والذراعين  .

تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصابان لذات المستشفى للعلاج.


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