مصرع طفل فى ظروف غامضة داخل مركز شباب ببنها

لقى طفل فى الرابعة عشر من عمره مصرعه، منذ قليل، بمركز شباب منية السباع التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، عقب انتهائه من التدريب داخل المركز، وتم إخطار الأجهزة الأمنية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، إنه لم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن، وأنه تم تشكيل لجنة لفحص ملابسات الواقعة وأسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت تسبب أى شخص فيها.

وأضاف محروس، أنه تم نقل جثة الطفل المتوفى لمستشفى بنها من خلال أهليته وتكليف مدير مركز الشباب محل الواقعة بتحرير محضر بمركز شرطة بنها فى هذا الصدد.