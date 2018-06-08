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مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:47 م
مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالدقهلية حادث تصادم-أرشيفية
الدقهلية - محمد حيزة
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لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص و ملاكي على طريق الدنابيق – سرسو الدنابيق بمركز المنصورة، بالدقهلية
 
وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا  يفيد بوصول اشاره لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول أحمد عبودة أحمد سائق و الأحمدي محمد السيد  مدير مدرسة جثتين هامدتين و صالح محمود محمد حجازي  موظف بالتربية والتعليم مصاب بكدمات متفرقة.
 
وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ  وبالفحص تبين أن الوفاة والإصابة بسبب وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي على طريق ” الدنابيق – سرسو الدنابيق” بمركز المنصورة،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .
 

 


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