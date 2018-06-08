مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص و ملاكي على طريق الدنابيق – سرسو الدنابيق بمركز المنصورة، بالدقهلية

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا يفيد بوصول اشاره لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول أحمد عبودة أحمد سائق و الأحمدي محمد السيد مدير مدرسة جثتين هامدتين و صالح محمود محمد حجازي موظف بالتربية والتعليم مصاب بكدمات متفرقة.

وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الوفاة والإصابة بسبب وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي على طريق ” الدنابيق – سرسو الدنابيق” بمركز المنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .