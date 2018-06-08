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مصدر أمنى ينفى سرقة أعضاء طفل بعد مقتله فى البدرشين

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:56 ص
مصدر أمنى ينفى سرقة أعضاء طفل بعد مقتله فى البدرشين المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف
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نفى مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، ما تردد عن تعرض طفل لسرقة أعضائه بعد مقتله على يد تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء بالبدرشين، مؤكدا أنها مجرد شائعات يتداولها عدد من الأشخاص بمنطقة البدرشين عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال المصدر إن الطفل القتيل تم العثور عليه مصابا بعدة طعنات، داخل جوال بقرية الشوبك الغربى، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض الحادث، وضبط المتهمين.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل جوال بقرية الشوبك الغربى، فانتقل الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث البدرشين إلى محل الواقعة، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مصابًا بعدة طعنات، وتبين أنه نجل محام، ويقيم بقرية الشوبك الغربى.

تحفظ رجال المباحث على عدد من المشتبه بهم، وجار تكثيف التحريات للقبض على مرتكبى الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وتولت التحقيق.


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