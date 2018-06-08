video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 01:48 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية تتصدر المشهد السياسى بعد نشر مرسوم التجنيس

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:22 م
مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية تتصدر المشهد السياسى بعد نشر مرسوم التجنيس رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

عادت مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريرى، لتصدر واجهة المشهد السياسى عقب نشر وزارة الداخلية اللبنانية لنص المرسوم الجمهورى الذى أصدره الرئيس ميشال عون فى شأن منح الجنسية اللبنانية لأكثر من 400 شخص، حيث اختلف الفرقاء السياسيون فى تقييمهم لمسألة عدم تشكيل الحكومة حتى الآن، ما بين من يرون عدم وجود تأخير، وآخرون يرون أن المشاورات أخذت وقتا أكثر مما ينبغى.

وكانت أزمة (مرسوم التجنيس) قد طغت إلى حد كبير على أولويات الاهتمام السياسى فى لبنان فى الآونة الأخيرة، حيث أثار المرسوم ضجة كبيرة وعاصفة من الجدل فى الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم، مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذى نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلى إن تشكيل الحكومة لم يتأخر، ومن الطبيعى أن تأخذ عملية التشكيل قدرا من الوقت، خاصة وأن الفرقاء السياسيين يتنافسون على مسألة تقسيم وطلب الحقائب الوزارية .

وأضاف "الفرزلي" - فى تصريحات صحفية له – أنه لا توجد عقبات كبيرة من شأنها إعاقة تشكيل الحكومة، موضحا أن الخلافات السياسية الدائرة لن تطيل من أمد التشكيل، وأن هناك فترة زمنية مقبولة لإنجاز التشكيل تتمثل فى نحو 4 أسابيع.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتى إن الأوضاع فى لبنان تقتضى الإسراع فى تشكيل الحكومة حتى يتسنى لها التعامل مع العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن أى تأخير أو إطالة لفترة التشكيل سيتسبب فى المزيد من "الجمود الاقتصادى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى: دعم الأمير محمد بن سلمان محورى لاستقرار لبنان

الحريرى: السعودية تدعم استقرار لبنان سياسيا وأمنيا واقتصاديا

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة