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مستشارة ألمانيا تزور الأردن ولبنان من 20 إلى 22 يونيو

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:34 م
مستشارة ألمانيا تزور الأردن ولبنان من 20 إلى 22 يونيو أنجيلا ميركل
أ ش أ
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تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة إلى كل من الأردن ولبنان خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجارى، لإجراء محادثات هامة مع زعيمى البلدي.

وذكر بيان للحكومة الألمانية أن ميركل ستستهل جولتها بزيارة الأردن حيث تلتقى بالملك عبد الله ملك الأردن، وتتوجه من الأردن إلى لبنان حيث تعقد عدة مباحثات هامة هناك.
وسوف تتطرق المباحثات إلى قضايا المنطقة وآخر التطورات على الساحة الأردنية.. وقد تم الاتفاق ضمن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو على تعزيز القدرات العسكرية والحدودية لكل من الأردن وتونس والعراق.. كما سيتم بحث قضايا المنطقة وآخر التطورات على الساحة اللبنانية، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين ألمانيا وكل من الأردن ولبنان.

 

 


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