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مدير أمن المطار يراجع إجراءات تأمين بعثة المنتخب ورحلات المشجعين لموسكو

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:44 م
مدير أمن المطار يراجع إجراءات تأمين بعثة المنتخب ورحلات المشجعين لموسكو مدير أمن المطار يراجع إجراءات التأمين
كتبت دينا الحسينى
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أعلنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة حالة الاستنفار الأمنى، وذلك استعداداً لإنهاء إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم إلى روسيا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم 2018.

 

وشنت أجهزة الأمن حملة مرورية فى محيط المطار وصالات السفر والوصول ورفع حالات الانتظار الخاطئ بواسطة الأوناش المرورية، وتم التنبيه على خدمات التأمين بتنظيم عملية الدخول، وتفويج الطائرات لعدم التداخل بين شركات الطيران، خاصة الرحلات التى تقل المشجعين من القاهرة إلى موسكو، والتى تبدأ من غدٍ السبت ولمدة 10 أيام، وكذا عدد من الوزراء والشخصيات العامة الموجه لها دعوات بحضور المباريات.

 

وقام اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المطار، بالمرور على خدمات التأمين داخل صالات السفر ومراجعة إجراءات التأمين، والتأكد من تنفيذ التعليمات، فيما شنت إدارة البحث الجنائى بالمطار حملات للتحقق من هوية المترددين على المطار من حاملى تذاكر السفر والمودعين والمستقبلين والكشف الجنائى الدقيق لضبط الهاربين من أحكام والمطلوبين أمنياً.

 

ونقل مدير أمن المطار للقوات تكليفات وزير الداخلية بضرورة توسيع دائرة الإشتباة والتفتيش اليدوى للأمتعة والركاب وتفعيل أجهزة الأكس راى، مع الوضع فى الاعتبار سرعة إنهاء الإجراءات لعدم تعطيل الركاب ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

 

وأكد مدير أمن المطار، التعقيم المستمر، ودقه التفتيش، وتابع مع ضابط الجوازات لسرعة إنهاء الاجراءات بالنسبة للمنتخب حسب التعليمات الأمنية المتبعة.


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