محافظ القاهرة: رفع كافة شوادر السلع والموائد قبل حلول العيد

كتب سيد الخلفاوى

وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بإزالة جميع الشوادر الخاصة بالسلع الموجودة أمام المحال، والتى تشكل إشغالا للطريق قبل حلول العيد، حيث أمهل القائمين على موائد الرحمن وشوادر ياميش رمضان والفوانيس، حتى الأربعاء المقبل، لإزالة إشغالاتهم من الشوارع.

وأعطى محافظ القاهرة، توجيهات لجميع رؤساء الأحياء، بإخطار أصحاب الشوادر الحاصلة على التراخيص والمسددة لرسوم إقامتها، برفعها من الشوارع قبل الأربعاء المقبل، حتى لا تعيق حركة المرور والمواطنين في الشوارع خلال عيد الفطر.

من جانبه، أعلن اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر،بجميع أجهزة الأحياء والهيئات والمديريات الخدمية، اعتبارًا من الإثنين 12 يونيو وحتى الثلاثاء 19 يونيو الجاري.