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محافظة القاهرة: تطوير منطقة الفحامات بالمطرية بتكلفة 34 مليون جنيه

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:42 م
محافظة القاهرة: تطوير منطقة الفحامات بالمطرية بتكلفة 34 مليون جنيه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه سيتم تطوير منطقة الفحامات بالمطرية، بمبلغ 34 مليون جنيه، مقدمة من إحدى الشركات.
 
وبدوره أوضح اللواء خالد المحمدي، رئيس حي المطرية، أنه تم عمل مقايسة لتطوير المنطقة، والتى تقع فى شارع يربط بين المطرية وشبرا الخيمة، مابين مسطرد وشارع الحرية.
 
من جانبه أوضح المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن على رؤساء الأحياء قبول التبرعات المقدمة لصالح خدمة الحي، مع تسجيلها في الدفاتر الرسمية، وألا تكون مشروطة بمصالح، لافتًا إلى أن التطوير، يعود بالنفع على المتبرع.
 

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