مجلس إدارة جامعات أفريقيا يعقد اجتماعه القادم بجامعة الأزهر

لؤى على

قرر مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية خلال انعقاده فى غانا بمشاركة الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، على عقد اجتماعه السنوى رقم 77 بمقر جامعة الأزهر الشريف.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب فى بيان، إن الاجتماع رقم 77 تقرر أن يعقد خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو ٢٠١٩.

وكان مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية، قرر أيضا خلال اجتماعه السنوى بغانا عقد مؤتمره السنوى بجامعة الأزهر الشريف العام القادم.

وأوضح عامر أن هذا يعد مكسبا حققته مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، بعد عضويتها في مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية ممثلا عن جميع جامعات دول شمال أفريقيا الحكومية والخاصة والأهلية، مما يؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف.