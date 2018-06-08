video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 09:51 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس إدارة جامعات أفريقيا يعقد اجتماعه القادم بجامعة الأزهر

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:23 م
مجلس إدارة جامعات أفريقيا يعقد اجتماعه القادم بجامعة الأزهر د. يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر
لؤى على
إضافة تعليق
قرر مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية خلال انعقاده فى غانا بمشاركة الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، على عقد اجتماعه السنوى رقم 77 بمقر جامعة الأزهر الشريف.
 
وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب فى بيان، إن الاجتماع رقم 77 تقرر أن يعقد خلال الفترة من 5 إلى 6 يوليو ٢٠١٩.
 
وكان مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية، قرر أيضا خلال اجتماعه السنوى بغانا عقد مؤتمره السنوى بجامعة الأزهر الشريف العام القادم. 
 
وأوضح عامر أن هذا يعد مكسبا حققته مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، بعد عضويتها في مجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية ممثلا عن جميع جامعات دول شمال أفريقيا الحكومية والخاصة والأهلية، مما يؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر تقترح إنشاء مركز تدريب متكامل لجامعات إفريقيا

الازهر الشريف

جامعات افريقيا

جامعة الازهر




لا تفوتك
محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة