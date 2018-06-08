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مجدى الجلاد: فاتن حمامة فتاة أحلامى.. وعرضت عليها الزواج عام 2010

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:06 م
مجدى الجلاد: فاتن حمامة فتاة أحلامى.. وعرضت عليها الزواج عام 2010 الكاتب الصحفى مجدى الجلاد
كتب أيمن رمضان
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قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، إنه يحب سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة بشدة ويعتبرها فتاة أحلامه حتى الآن، مشيراً إلى أنه عرض عليها الزواج فى أول حوار صحفى جمعهما عام 2010.

 

وأضاف الجلاد، "أثناء الحوار قلت لها أنا بحبك.. فقالت لى كل الناس بتحبنى.. فقلت لها لا لو حضرتك مش متجوزة أنا كنت طلبت الزوتج منك دلوقتى"، مشدداً على أنه كان على استعداد فعلى من الزواج بسيدة الشاشة العربية رغم تقدمها فى السن.

 

وأضاف "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه تعرض لضغوط كثيرة أثناء عمله كرئيس تحرير لجريدة المصرى والوطن، ولكن حنكته الإدارية والتفاعل مع الأحداث بإيجابية مكنته من تجاوز هذه العقبات.


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بسمة وهبة

شيخ الحارة

فاتن حمامة




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