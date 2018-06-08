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مباحث المعادى تضبط عاطلا وراء سرقة الهواتف من الفيلات

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:41 م
مباحث المعادى تضبط عاطلا وراء سرقة الهواتف من الفيلات المتهم عقب القبض عليه
كتب محمد أبو ضيف
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كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة فيلا بمنطقة المعادى، والذى تبين أن عاطل، وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه، واعترف بارتكابه حادثى سرقة آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من "مصطفى إ ا" 45 سنة، حاصل على ماجيستير علوم واقتصاد، وأفاد بإكتشافة سرقة 5 هواتف محمولة، من داخل الفيلا سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9114 لسنة 2018م جنح  القسم.

ومن خلال التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "حسين ع ع" 16 سنة، عاطل،  والسابق إتهامه فى قضيتين أخرهم "سرقة متنوعة"، فتم ضبطه، وبمواجهته واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق".

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، وسرقة  هاتف محمول من داخل شركة بالمعادى، والشروع في سرقة محتويات فيلا بالمعادى، وقرر حارس الفيلا بسابقة اكتشافه أثار بعثرة بمحتويات مدخل الفيلا من الداخل ولم يتبين وجود ثمة مسروقات وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين دخول المتهم للفيلا محل البلاغ دون الاستيلاء على ثمة مسروقات.

كما تم بإرشاده ضبط  الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضاف المجنى عليه الثانى بعدم قيامة بتحرير محضر بالواقعة، كما أضاف المجنى عليه الأخير بعدم اكتشافه واقعة الشروع فى السرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.


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