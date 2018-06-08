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مباحث السياحة تفحص شركات الحج والعمرة للتأكد من شروط الترخيص

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:30 م
مباحث السياحة تفحص شركات الحج والعمرة للتأكد من شروط الترخيص صورة أرشيفية
دينا الحسيني
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قاد ضباط مباحث السياحة، حملات أمنية موسعة، استهدفت شركات تنظيم رحلات الحج والعمرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة، بهدف مراجعة وفحص استعدادات الشركات لموسم السياحة الدينية.

 

وتمكنت الحملات من ضبط شركات تعمل بدون ترخيص، وشركات تجاوزت حصص تأشيرات الحج والعمرة، ومخالفات شروط التراخيص، خلال حملاتها التى استهدفت فحص الشركات بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، الاقصر، أسوان، وقام ضباط مباحث السياحة بفحص أوراق ما يقرب من 125 شركة منهم 70 شركة بالقاهرة والجيزة و55 شركة فى 11 محافظة آخرى.

 

وركزت الحملة على شركات السياحة الصادر لها قرار إيقاف من وزير السياحة، لعدم التزامها بالضوابط المحددة، وتم التأكد من التزامهم بتقديم برنامج العمرة، والخدمات المؤداة للمواطن خلال موسم العمرة، ومراجعة الخزينة، ومراجعة دفتر الإيصالات ودفتر اليومية، والتأكد من ممارسة الشركة لنشاط آخر غير المرخص به.

 

كما تم مراجعة موظفى تلك الشركات بمعرفة وزارة السياحة والتحقق من قيدهم بسجلات الوزارة، والتأكد من حمل كارنيهات غرفة الشركات السياحية والتحقق التزام الشركة بالإخطار عن برامجها السياحية.

 

وفيما يخص شركات السياحة الداخلية فتم مراجعة سيارات النقل السياحى والليموزين من حيث تجديد التراخيص، والحفاظ على الحد الأدنى لعدد المقاعد وأدوار التشغيل وفقاً للغرض المخصص وطبقاً للضوابط المنظمة، وبخاصة فى نشاط الليموزين وذلك للحد من حوادث الطرق.


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