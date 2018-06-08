للمرة الثانية..إسرائيل تستفز مشاعر المسلمين فى رمضان وتسمح بمسيرة للشواذ

كتب- هاشم الفخرانى

فى استفزاز جديد لمشاعر العرب والمسلمين من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلى، فى العشر الأواخر من شهر رمضان، سمحت السلطات الإسرائيلية بمسيرة للشواذ بشوارع تل أبيب اليوم الجمعة، حيث رفضت إسرائيل تأجيل المسيرة إلى ما بعد شهر رمضان .

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مئات الآلاف من الشواذ فى العالم شاركوا فى المسيرة دون احترام مشاعر الفلسطنينين أو المسلمين القاطنين فى المدينة .

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الشواذ رفعوا شعار "مجتمع المثليين يصنع التاريخ"، حيث انتابت المشيرة أعمال مشينة لا تتفق مع تعاليم الدين الإسلامى من تقبيل النساء لبعضهن البعض.

ومن العلامات المميزة في المسيرة، انتشار أعلام مجتمع المثليين ومرور شاحنات ملونة بالألوان التي تكون علم المثليين، على سطحها راقصون وعارضون. وحسب منظمو الاحتفالات تشارك السنة شاحنتان، واحدة تمثل الولايات المتحدة، وأخرى بريطانيا.

من جانبه ، امتنع "اليوم السابع" عن نشر هذه الصور المشينة احترامًا لمشاعر المسلمين فى جميع أنحاء العالم .

يذكر أن إسرائيل سمحت لمسيرة ممائلة بالضفة الغربية فى منتصف شهر رمضان حيث جابت مسيرة للشواذ قرية كفر سابا بمحافظة طولكرم الفلسطينة.