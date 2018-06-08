كيف يستفيد المواطن من النمو الاقتصادى خلال السنوات القادمة؟

كتب مصطفى عبدالتواب

في الوقت الذي تستهدف خلاله الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 8% بحلول عام 2021/2022، يجنى المواطن إثر هذا النمو من خلال التوسع فى شبكات الطرق والتوسع فى الإسكان الاجتماعى علاوة على التوسع فى عدد الفصول الدراسية والأسرة الطبية بالمستشفيات الحكومية.

ويأتى هذا التوسع نتيجة تحقيق مصر أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث حققت مصر خلال العالم الجارى معدل نمو 5.3%، وهو نتيجة مؤشرات موجبة بجميع قطاعات النمو، وفيما يلى أبرز ما ينعكس على المواطن خلال العام المالى القادم..

- تغطية شبكات المياه لـ 98% من المدن وتوسيع شبكات الصرف لتغطى 28%

- تسليم 140 ألف وحدة سكنية وإنشاء 50 ألف آخرين وتطوير 49 منطقة غير آمنة

- تنفيذ طرق تزيد عن 3300 كيلو متر وتوجيه 6 مليارات لتوسعة شبكة المترو وتطوير السكك الحديدية

- توجيه 58 مليار جنيه لمشروعات التعليم والصحة

- إنشاء 9250 فصلًا دراسياً وتأهيل 1170 مدرسة للحصول على الجودة.. وتوفير التغذية لـ 20 مليون طالب

- افتتاح 4 مستشفيات جامعية جديدة من بيهم أكبر مستشفى جامعى لعلاج المسنين وزيادة 2000 سرير بالمستشفيات الجامعية

- إنشاء 3 جامعات حكومية وإضافة 20 كلية وتأهيل مستشفيات 20 مستشفى و103 وحدات صحية بمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل

- افتتاح 13 مستشفى طب علاجى

- زيادة الأسرة بالستشفيات الحكومية لتصل إلى 41 ألف سرير

- وزيادة التطعيمات لتغطى 97% من الطلاب

- توجيه 10 مليارات لمحافظات جنوب الصعيد و9 مليارات للتنمية المحلية بزيادة 80%