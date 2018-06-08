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كوريا الجنوبية: المشتبه به فى حادث اصطدام سيارة بالسفارة الأمريكية "مريض نفسى"

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:43 ص
كوريا الجنوبية: المشتبه به فى حادث اصطدام سيارة بالسفارة الأمريكية "مريض نفسى" شرطة كوريا الجنوبية
سول (أ ش أ)
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قالت الشرطة الكورية الجنوبية إن المشتبه به الذى صدم سيارته فى بوابة السفارة الأمريكية فى سول، أمس، لديه سجل من تلقى العلاج لمرض عقلى.

وأضافت الشرطة - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن يون (البالغ 47 عامًا) والذى اصطدم بسيارة فى البوابة الأمامية للسفارة، أقر بارتكابه هذه الجريمة، وقال إنه كان فاقدًا لصوابه و"يسكنه شبح".

ونسبت الوكالة لضابط من الشرطة - لم تسمه - القول "إن يون أخبرهم أنه كان موهومًا بأنه يمكن أن يذهب للولايات المتحدة إذا طلب اللجوء من خلال اختراق باب السفارة.

وأشارت الشرطة إلى أن يون كان لديه سجلا طبيا يظهر أنه تلقى العلاج مرتين بسبب إصابته بأوهام.

وزعم يون - الذى يعمل فى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة الكورية الجنوبية - أنه كان يريد التماس اللجوء إلى الولايات المتحدة، قائلًا إنه تورط فى مسائل تتعلق بكوريا الشمالية.

غير أن المسؤول الشرطى قال إن إدعاء يون بالتورط فى مسائل تخص كوريا الشمالية ومن ثم طلب اللجوء يبدو أنه يفتقر إلى الموضوعية.

 


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