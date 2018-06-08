كرم كردى: الرئيس السيسي يستقبل منتخب مصر غدا قبل السفر لروسيا

كتب محمد مراد

يستقبل غدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطنى لتحفيزهم قبل السفر صباح الأحد إلى روسيا لبدأ فعاليات كأس العالم، الذى ينطلق فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وأكد كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية سيجتمع فى فندق إقامة المنتخب فى الحادية عشر صباح غدًا السبت ثم التوجه بعدها معا لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا بعد غياب استمر 28 عاما.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته فى كأس العالم يوم الجمعة المقبلة فى الثانية ظهرًا أمام أوروجواى ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ثم روسيا يوم 19 يونيو والسعودية يوم 25 من نفس الشهر على أن يتأهل أول وثانى المجموعة لدور الـ16، بينما يودع باقى الفريقين أصحاب المراكز الثالث والرابع للمونديال.