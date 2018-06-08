video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 02:07 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

كرم كردى: الرئيس السيسي يستقبل منتخب مصر غدا قبل السفر لروسيا

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:07 م
كرم كردى: الرئيس السيسي يستقبل منتخب مصر غدا قبل السفر لروسيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد مراد
إضافة تعليق

يستقبل غدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطنى لتحفيزهم قبل السفر صباح الأحد إلى روسيا لبدأ فعاليات كأس العالم، الذى ينطلق فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

وأكد كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية سيجتمع فى فندق إقامة المنتخب فى الحادية عشر صباح غدًا السبت ثم التوجه بعدها معا لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا بعد غياب استمر 28 عاما.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته فى كأس العالم يوم الجمعة المقبلة فى الثانية ظهرًا أمام أوروجواى ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ثم روسيا يوم 19 يونيو والسعودية يوم 25 من نفس الشهر على أن يتأهل أول وثانى المجموعة لدور الـ16، بينما يودع باقى الفريقين أصحاب المراكز الثالث والرابع للمونديال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقالات الصحف.. فاروق جويد يناقش تحديات الرئيس السيسى فى ولايته الثانية.. عماد الدين حسين يشيد باختيار مصطفى مدبولى لتشكيل الحكومة.. ووجدى زين الدين ينتقد ظاهرة إعادة تصحيح أوراق الراسبين بالجامعات

موجز أخبار الساعة 6.. الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة

منتخب مصر

المنتخب

كرم كردي

اخبار الرياضة

اخبار الكرة المصرية

عبد الفتاح السيسي

الرئيس يستقبل المنتخب




لا تفوتك
25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة