قومى المرأة يوجه الشكر للمهندس شريف إسماعيل لدعمه ملف المرأة

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وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق على جهوده المشرفة خلال الفترة الماضية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى - فى بيان أصدره المجلس اليوم الجمعة - أن المهندس شريف إسماعيل قد واجه العديد من التحديات خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء فى ظل ظروف صعبة، وحمل على عاتقه النهوض بأوضاع المواطن المصرى فى جميع المجالات، كما أولى المهندس اسماعيل اهتماما واضحا بملف المرأة المصرية، حيث ضمت حكومته 6 وزيرات شغلن أهم الحقائب الوزارية التى لم تصل إليها المرأة من قبل، فضلا عن وصول المرأة إلى منصب محافظ للمرة الأولى، مما يعكس مدى الثقة التى أولتها الحكومة فى قدرات المرأة المصرية.

ووجهت رئيسة المجلس شكرها الخاص إلى إسماعيل على التعاون المثمر الذى شهده المجلس من جانب حكومته فى شتى المجالات وبالأخص فى تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.. مهنئة الدكتور مصطفى مدبولى لتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء، متمنيه أن تشهد المرأة المصرية فى عهد حكومته المزيد من الاستحقاقات وأن تصل إلى مناصب لم تشهدها من قبل.

ومن ناحية آخرى.. وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى السفيرة نائلة جبر لفوزها بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعد أن حصلت على 143 صوتا خلال الانتخابات التى جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وأعربت مايا مرسى - فى بيان المجلس اليوم - عن بالغ سعادتها و فخرها بفوز السفيرة نائلة جبر بهذا المنصب المهم، الذى يعكس مدى التقدير الدولى للجهود التى تبذلها مصر فى ملف المرأة والنهوض بأوضاعها والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، مؤكدة أن السفيرة نائلة تستحق وبجدارة هذا المنصب المهم، فهى دائما ما كانت وسوف تظل مصدر فخر للمرأة المصرية فى جميع المناصب التى شغلتها، وهى صاحبة بصمات واضحة وتاريخ طويل فى قضايا المرأة وحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، مؤكدة ثقتها فى أن ملف التمييز ضد المرأة سوف يشهد العديد من الإنجازات بفضل كفاءة وخبرة الدبلوماسية القديرة السفيرة نائلة جبر، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.

يذكر أنه قد سبق انتخاب السفيرة نائلة جبر لعضوية اللجنة أكثر من مرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، حيث ترأست اللجنة خلال الفترة من 2009 وحتى 2011، وتولت منصب نائب الرئيس خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، وتتولى حاليا رئاسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر.