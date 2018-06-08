قنصل الصين بالإسكندرية: أعشق التمشية على الكورنيش وتناول الأكل البدوى

الإسكندرية – هناء أبو العز

بدأ القنصل العام لدولة الصين فى الإسكندرية، شوناشيان، عمله فى الإسكندرية، إبريل 2015، وأصبح مسئولًا عن أكثر من مدينة، إلا أنه عشق الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها مكان جيد للمعيشة، ومدينة جميلة بشواطئها، والأماكن التاريخية الموجودة فيها.

وقال شوناشيان، أعشق الإسكندرية، ولكنى أحب زيارة الأقصر وأسوان، لزيارة الآثار، ومعرفة تاريخ مصر الفرعونى وحضارتها، وأستمتع بالنزول فى البحر، فى مياه شاطئ مطروح التى ذهبت إليها ثلاثة مرات حتى الآن.

عن أوقات فراغه يقضى القنصل الصينى أوقاته، فى التنزه بين مكتبة الإسكندرية، وإلتقاط الصور فى حدائق المنتزة، وقلعة قاتيباى، وتناول الأسماك فى أحد المطاعم الشهيرة، بالإضافة إلى التمشية على كورنيش الإسكندرية، وتناول الترمس وحمص الشام.

وعن رأيه فى الشعب السكندرى، قال شوناشيان، إنه يشبه الشعب الصينى فى حماسته، وحبه للحياة والعمل والبقاء والاستمرار، وبالتالى يقوم بما عليه من محاولات الاستمتاع بحياته، بالإضافة إلى أن الشعب المصرى، كريم بطبعه، ويحب استضافة الجميع.

أما عن المأكولات المصرية التى تعجبه، فأكد أنه يعشق الأسماك والمشويات البدوية واللحم الضانى، التى يذهب خصيصًا إلى مطروح لتناولها، خاصة بعد مشاهدته لإحدى طرق طبخها من تحت الأرض.

وقال شوناشيان، إنه ليس لديه لاعب كرة مفضل، بسبب أنه لايحب متابعة كرة القدم، ولكنه قد يشارك بعض أصدقائه جلستهم، دون معرفة من يلاعب من.