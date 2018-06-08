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قتيل و14 جريحا حصيلة تفجيرات كركوك العراقية

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:38 م
قتيل و14 جريحا حصيلة تفجيرات كركوك العراقية تفجير - أرشفية
(أ ش أ)
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقي، الليلة، أن ثلاثة اعتداءات إرهابية وقعت فى محافظة كركوك، مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل شخص واصابة 15 آخرين بجروح.

وقال المركز، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من جامع الأبرار بشارع القدس ما أسفر عن مقتل امراة وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال"، مشيرا إلى أن انفجارا بعبوة ثانية وقع بالقرب من محل ما أدى إلى جرح مدنى فى طريق بلدة مرور كركوك.

وأضاف المركز أن قذيفة استهدفت مدرسة دون وقوع أية خسائر بشرية.

يذكر أن محافظة كركوك شهدت اليوم، انفجارين متعاقبين أحدهما فى شارع القدس والأخر بشارع طريق بغداد، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين.

 


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