قائد أمريكى: تكثيف العمليات العسكرية ضد داعش في شرق أفغانستان

رويترز

قال الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتطلع لتكثيف العمليات العسكرية الحالية ضد تنظيم داعش الإرهابى، في إقليم ننكرهار، في شرق أفغانستان، أثناء وقف مؤقت لإطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأعلن الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى، أمس الخميس، لأول مرة وقف إطلاق نار غير مشروط مع طالبان، تزامنا مع قرب نهاية شهر رمضان، لكن هذا الإعلان يستثنى الجماعات المتشددة الأخرى مثل داعش.

وقال نيكولسون، في تصريحات للصحفيين، أن "العمليات ضد داعش ستستمر، وستزيد في الواقع، خلال فترة وقف إطلاق النار، في إطار تركيزنا على داعش".