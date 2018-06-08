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فرنسا تعتقل لاجئا عراقيا بشبهة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابى

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:00 ص
فرنسا تعتقل لاجئا عراقيا بشبهة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابى الشرطة الفرنسية - أرشيفية
(أ ف ب)
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اعتقلت السلطات الفرنسية لاجئا عراقيا فى مارس ووجه إليه قضاة مكافحة الإرهاب فى باريس تهم المشاركة فى مذابح بسبب دوره المفترض كقيادى فى تنظيم داعش الإرهابى، حسبما أكدت مصادر متطابقة.

واعتقل الرجل فى كالفادوس (غرب)، ووجهت إليه فى 9 مارس الفائت فى باريس اتهامات بالقيام بـ"عمليات اغتيال مرتبطة بعصابة إرهابية" و"جرائم حرب" ووضع قيد الاحتجاز فى سياق تحقيق قضائى بدا فى نوفمبر 2017، كما علن مكتب النائب العام فى باريس مؤكدا معلومات للقنوات التلفزيونية الخاصة "تى اف 1" و"ال سى اي".

 

       

 


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