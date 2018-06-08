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"فتح" ترحب بموقف بلدية برشلونة المطالب بفرض حظر عسكرى على إسرائيل

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:04 م
"فتح" ترحب بموقف بلدية برشلونة المطالب بفرض حظر عسكرى على إسرائيل حركة فتح
رام الله (أ ش أ)
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رحبت حركة "فتح" الفلسطينية بموقف مجلس مدينة برشلونة المطالب بفرض حظر عسكرى وأمنى شامل، ووقف كافة أشكال التجارة العسكرية والأمنية مع نظام "الأبارتهايد" العنصرى الاستعمارى الإسرائيلى، الذى يمارس أبشع سياسات الاضطهاد ضد الشعب الفلسطينى.

ودعت الحركة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، دول العالم إلى فرض حظر عسكرى على إسرائيل، إلى حين التزامها بالقانون الدولى وإنهاء احتلالها لأراضى دولة فلسطين العضو فى الأمم المتحدة، ووقف ممارساتها المخالفة لأبسط قوانين حقوق الإنسان.

كما دعت الحركة الجالية الفلسطينية والمناصرة لقضية فلسطين العادلة، إلى توحيد الجهود وتكثيفها لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلية، وإظهار وجهها الحقيقى القبيح الذى يعبر عن أبشع أنظمة العنصرية فى التاريخ.

 


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