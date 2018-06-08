ضبط 9 متهمين و4 أسلحة وطلقات ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، من ضبط 9 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية و14 طلقة و3 كيلو بانجو و710 قرصاً مخدراً.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تمكنت الشرطة من ضبط "محمود.م" 24 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مللى وطلقتين من ذات العيار وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (250 ) جرام.

كما تمكنت من ضبط "وليد.س" 23 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز دراو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 200 ) جرام و20 قرص مخدر، وأيضاً "على.م" 30 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو،وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار، وضبط "أحمد.م" 47 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع، و5 طلقات من ذات العيار.

كما تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، من ضبط "صالح.ا" 32 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، و"محمد.م" 23 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم أول أسوان، والمحكوم عليه، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام، وهاتف محمول، و"محمود.ع" 24 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، وبحوزته 390 قرص مخدر، و"عبد الحميد.ا" 20 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم أول أسوان، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 200 جرام وسلاح أبيض "خنجر"، وضبط "عيد.ع" 42سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته 300 قرص مخدر.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 743 حكماً، من بينهم 152 حكماً حبس جزئى، و17 حكم حبس مستأنف، و410 أحكام غرامات، و161 مخالفات، و21 أحكام سرقة تيار كهربائى.