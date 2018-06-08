video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 04:59 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط 9 متهمين و4 أسلحة وطلقات ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:58 م
ضبط 9 متهمين و4 أسلحة وطلقات ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان حمله أمنية-أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، من ضبط 9 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية و14 طلقة و3 كيلو بانجو و710 قرصاً مخدراً.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تمكنت الشرطة من ضبط "محمود.م" 24 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مللى وطلقتين من ذات العيار وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (250 ) جرام.

كما تمكنت من ضبط "وليد.س" 23 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز دراو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 200 ) جرام و20 قرص مخدر، وأيضاً "على.م" 30 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو،وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش  و5 طلقات من ذات العيار، وضبط "أحمد.م" 47 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته سلاح نارى  عبارة عن فرد روسى محلى الصنع، و5 طلقات من ذات العيار.

كما تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، من ضبط "صالح.ا" 32 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، و"محمد.م" 23 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم أول أسوان، والمحكوم عليه، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام، وهاتف محمول، و"محمود.ع" 24 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، وبحوزته 390 قرص مخدر، و"عبد الحميد.ا" 20 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم أول أسوان، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 200 جرام وسلاح أبيض "خنجر"، وضبط "عيد.ع" 42سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته 300 قرص مخدر.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 743 حكماً، من بينهم 152 حكماً حبس جزئى، و17 حكم حبس مستأنف، و410 أحكام غرامات، و161 مخالفات، و21 أحكام سرقة تيار كهربائى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة مسطحات السد العالى تضبط 7 قضايا متنوعة بأسوان

حملات امنيه

مديريه امن اسوان

مخدرات

اخبار اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة