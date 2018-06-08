ضبط 51 قضية مخدرات وسلاح نارى وتنفيذ 310 أحكام قضائية فى حملة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية بأنحاء المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة استهدفت قطاع جنوب الجيزة، من ضبط 51 قضية مخدرات وسلاح نارى، وتنفيذ 310 أحكام قضائية.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، وإمبابة، والمنطقة الأثرية بالهرم وفيصل، عن إزالة 660 مخالفة تعدى وإشغال طريٌق، وتنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على نهر النيل وأملاك الدولة، بالإضافة إلى تحرير 109 قضية تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.