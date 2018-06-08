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الجمعة، 08 يونيو 2018 09:50 م
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ضبط 3 متهمين حاولوا تسفير 41 شاب بالهجرة غير الشرعية بالفيوم

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:27 م
ضبط 3 متهمين حاولوا تسفير 41 شاب بالهجرة غير الشرعية بالفيوم اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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تمكنت وحدة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، بإدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 3 متهمين حاولوا تسفير 41 مواطن، عن طريق الهجرة غير الشرعية ، عبر الدروب الصحراوية، إلى دولة ليبيا الشقيقة، مقابل مبلغ مالى لكل منهم. 

 تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس وحدة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بورود معلومات للوحدة، بأن هناك مجموعة من مركز إطسا، تضم كل من "أحمد.م.ع" (35 سنة-سائق)، و"عماد الدين.إ.م" "48 سنة-سائق)، و"ياسر.ح.ع" (32 سنة-سائق"، ومقيم بقرية منية الحيط، بمركز إطسا، باستقطاب مجموعة من الشباب، لتسفيرهم إلى دولة ليبيا متسللين عبر الدروب الصحراوية الحدودية الخطيرة "هجرة غير شرعية"، بمساعدة أعراب مدينة مطروح، مقابل مبلغ مالي 12 ألف جنيها لكل شخص.

أمر مدير أمن الفيوم، بسرعة ضبط المتهمين، وتم تقنين الإجراءات القانونية، وضبط 41 مهاجر هجرة غير شرعية، داخل السيارات المضبوطة، أثناء قيادة المتهمين لها، بأحد الأكمنة المعدة من أجل ذلك بمركز إطسا، وتبين أن من بينهم 24 مهاجر من قرية منية الحيط بمركز إطسا، وآخرين من مركزي سنورس، وإطسا، وبني سويف، والقاهرة الجديدة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3732 لسنة 2018  إداري مركز شرطة إطسا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، ومناقشة المتهمين للوصول إلى أبعاد نشاطهم الإجرامي، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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