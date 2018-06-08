ضبط عاطلين وسائق لحيازتهم مخدرات بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث شرطة رأس غارب شمال البحر الأحمر، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة متنوعة، بطريق الزعفرانة بنى سويف، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء عصام العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالبحر الأحمر، إخطاراً يفيد ضبط المدعو " محمد. ا " عاطل مقيم العطارين - الإسكندرية عند قيادته سيارته الخاصة بطريق الزعفرانة – بنى سويف " دائرة قسم شرطة رأس غارب " وبحوزته قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 75 جرام وعدد 9 أقراص لعقار " التامول " المخدر ومبلغ مالى 3000 جنية وهاتف محمول .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1063 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة .

كما تم ضبط المدعو عاطل ومقيم سوهاج بحوزته عدد 2 قطعه متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 20 جرام حال استقلاله سيارة قادمة من مدينة سوهاج إلى مدينة الغردقة بكمين الكيلو 5 سفاجا .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1188 أداري قسم سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

قامت وحدة مباحث المرور بحمله مشتركه مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط سائق مقيم الأقصير يقود تحت تأثير المخدر وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .

كما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة من ربة منزل ومقيمة شارع السلام – ثان الغردقة عن اكتشافها سرقة دراجتها البخارية من أمام مسكنها عن طريق قطع الأسلاك . بإجراء التحريات السرية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ومقيم شارع السلام – ثان الغردقة تم ضبطه وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة وارشد عن الدراجة البخارية تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4804 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وجاري العرض النيابة العامة.

كما شنت مباحث تموين البحر الأحمر، بشن حملة تموينية مكبرة اسفرت عن ضبط 12 قضية تموينية متنوعة، وحررت المحاضر اللازمة بذلك