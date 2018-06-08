كتب - فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط ربة منزل متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل أحد المساكن بالمنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، أخطارا يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا ، مفادها قيام نعمة م ا 38 سنه ربة منزل ومقيمة دائرة القسم وراء ارتكاب واقعة سرقة بعض المصوغات الذهبية ومبلغ مالى من داخل مسكن محمد م ع سن44 ومقيم دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمسكنها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها وبإرشادها تم ضبط المسروقات وعبارة عن ( 2عقد – 4انسيال – 2 قرط – 11 خاتم – اسورة – 7 دلايات) ومبلغ مالى قدرة 7500 جنية . بعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واقر بانها ذات المبلغ بسرقتها .

بالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهمة والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .