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ضبط ربة منزل متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل أحد المساكن بالمنيا

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:34 ص
ضبط ربة منزل متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل أحد المساكن بالمنيا متهم - أرشيفية
كتب - فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط ربة منزل متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل أحد المساكن بالمنيا.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، أخطارا يفيد ورود  معلومات أكدتها  تحريات  ضباط وحدة مباحث قسم  شرطة المنيا ، مفادها قيام  نعمة م ا 38 سنه ربة منزل ومقيمة دائرة القسم وراء ارتكاب واقعة سرقة بعض المصوغات الذهبية ومبلغ مالى من داخل مسكن محمد م ع سن44 ومقيم دائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمسكنها  وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها وبإرشادها تم ضبط المسروقات وعبارة عن ( 2عقد – 4انسيال – 2 قرط – 11 خاتم – اسورة – 7 دلايات) ومبلغ مالى قدرة 7500 جنية . بعرض المضبوطات على المجنى عليه  تعرف عليها واقر بانها ذات المبلغ بسرقتها .
 
بالعرض على مدير الأمن وجه  بالتحفظ على المتهمة   والمضبوطات  والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

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