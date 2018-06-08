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صور وفيديو.. أبوهشيمة يزور مستشفى 57357 ويتفقد التوسعات الجديدة ويتبرع بغرفة رعاية

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:31 م
صور وفيديو.. أبوهشيمة يزور مستشفى 57357 ويتفقد التوسعات الجديدة ويتبرع بغرفة رعاية أحمد أبوهشيمة يزور مستشفى سرطان الأطفال
كتب محمود الضبع - تصوير حسن محمد
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زار رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، مستشفى 57357 لعلاج مرضى سرطان من الأطفال، واستمع أبوهشيمة لعرض مراحل إنشاء المستشفى منذ أن كانت فكرة فى بداية الألفية الثانية قدمها الدكتور شريف أبوالنجا مدير عام المستشفى، وقاموا بزيارة بعض الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفى.

وتبرع أبوهشيمة بتكاليف غرفة رعاية كاملة بأجهزتها، وأكد أنها نواة لبداية تعاون مع مستشفى 57357 فى مجالات مختلفة، والتى أصبحت صرحًا لا يهتم فقط بعلاج مرضى السرطان من الأطفال، ولكن بدأ يعمل للقضاء على السرطان من جذوره بمشاريع الصرف الصحى والمعالجة بالقرى المصرية من خلال نشاط جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية التى يبذلون فيها مجهود كبير لامتلاك حقيقة هذا المرض لتحقيق الهدف فى القضاء على هذا المرض، ويتم تحويل هذا الصرح لنشاط طبى آخر.

 

وأجرى الدكتور شريف أبوالنجا جولة لأبو هشيمة لتفقد المنشآت والتوسعات الجديدة التى تتم الآن، لتوفير 300 سرير إضافى بما يساهم فى استيعاب كافة الحالات التى تأتى للمستشفى.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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أحمد أبوهشيمة

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