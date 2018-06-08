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صور.. ننشر أسماء الـ15 أوائل الشهادة الإعدادية بأزهر كفر الشيخ

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:52 م
صور.. ننشر أسماء الـ15 أوائل الشهادة الإعدادية بأزهر كفر الشيخ الشيخ أشرف النجار رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بكفر الشيخ، برئاسة الشيخ أشرف النجار، أن نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية بلغت 59.9%، فعدد من تقدموا للإمتحانات 8 آلاف و366 طالبا وطالبة، نجح منهم 4 آلاف و989 طالبا وطالبة، ومن حق لهم دور ثانى 3 آلاف 343 طالباً وطالبة.

 

وأعلنت المنطقة الأزهرية فى بيان لها، أوائل الشهادة الإعدادية من المبصرين والمكفوفين، منهم 10 مبصرين و5 مكفوفين، المبصرون هم "شيماء عنتر إبراهيم"، حصلت على المركز الأول بمجموع 502 درجة، و"مهاجر السعيد سلامة"، حصلت على المركز الثانى بمجموع 502 درجة، و"أحمد خالد محمود"، حصل على" المركز الثالث بمجموع 501 درجة، و"أسماء السيد أبو زيد"، حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 501 درجة، و"الزهراء حسن محمد"، حصلت على المركز الثالث بمجموع 501 درجة، و "آية منيع عمارة"، حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 501 درجة، "إيمان سيد أحمد"، حصلت على المركز الرابع بمجموع 500 درجة، و"دينا حسين عبد العظيم"، حصلت على المركز الرابع مكرر بمجموع 500 درجة، و"ريم رجائى عطية"، حصلت على المركز الرابع بمجموع 500 درجة، و "هاجر محمد سويدان" وحصلت على الرابع مكرر بمجموع 500 جنيه.

 

أما من المكفوفين "زينب هيثم مصطفى عبد الحميد"، فازت بالمركز الأول وحصلت على 382 درجة"، "فاطمة عزيز عبد الوهاب" وحصلت على المركز الثانى، وحصلت على 375 درجة، و"السعيد عيد سعد مكى"، وحصل عى المركز الثالث بمجموع 349 درجة، و"دعاء جمال عبد الباسط عبد الحميد حصلت المركز الرابع بمجموع 345، و"رزق سامى محمد الشيشينى" وحصل على المركز الخامس بمجوع 344 درجة .

 

 
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

تابع الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
تابع الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

تابع أوائل الشهادة الاعدادية
تابع أوائل الشهادة الاعدادية

الشيخ اشرف النجار رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ
الشيخ اشرف النجار رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ
 
 
 
 

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