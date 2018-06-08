video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 10:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

صور.. نصر الله: حزب الله باق فى سوريا ما دام الرئيس السورى يريد بقاءه

الجمعة، 08 يونيو 2018 08:30 م
صور.. نصر الله: حزب الله باق فى سوريا ما دام الرئيس السورى يريد بقاءه حسن نصر الله زعيم مليشيات حزب الله
(رويترز)
إضافة تعليق

قال الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله اليوم الجمعة إن حزب الله المدعوم من ايران سيبقى فى سوريا ما دام يريد الرئيس بشار الأسد بقاءه فى تحد للضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإجبار طهران وحلفائها على الانسحاب من البلاد.

وقال نصر الله فى خطاب بثه التلفزيون بمناسبة يوم القدس العالمى "أريد ان أقول لكم لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا ان نخرج من سوريا لا يستطيع ان يخرجنا من سوريا، لو اجتمع العالم كله، هناك حالة وحيدة فقط أن تأتى القيادة السورية وتقول لنا ياشباب الله يعطيكم العافية ممنونين شاكرين، كفى الله المؤمنين القتال انحسمت احملوا وامشوا".

وأضاف: "نحن موجودين فى سوريا حيث يجب أن نكون.. موجودين وحيث طلبت منا القيادة السورية ان نكون.. موجودين بحسب تطورات الميدان."

الاستماع لكمة نصر الله
الاستماع لكمة نصر الله

 

جانب من كلمة نصر الله
جانب من كلمة نصر الله

 

حسن نصر الله
حسن نصر الله

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر محلية سورية تنفى انسحاب حزب الله من "القصير" بريف حمص

نبيه برى: انسحاب حزب الله من سوريا الآن مستحيل ووجوده حماية للبنان

اليمن يطالب أمريكا بالتعاون لانهاء أى محاولات لتكوين ‏"حزب الله" جديد

نصر الله

حزب الله

سوريا

الرئيس السورى

سوريا




لا تفوتك
محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة