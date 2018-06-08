صور.. نصر الله: حزب الله باق فى سوريا ما دام الرئيس السورى يريد بقاءه

(رويترز)

قال الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله اليوم الجمعة إن حزب الله المدعوم من ايران سيبقى فى سوريا ما دام يريد الرئيس بشار الأسد بقاءه فى تحد للضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإجبار طهران وحلفائها على الانسحاب من البلاد.

وقال نصر الله فى خطاب بثه التلفزيون بمناسبة يوم القدس العالمى "أريد ان أقول لكم لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا ان نخرج من سوريا لا يستطيع ان يخرجنا من سوريا، لو اجتمع العالم كله، هناك حالة وحيدة فقط أن تأتى القيادة السورية وتقول لنا ياشباب الله يعطيكم العافية ممنونين شاكرين، كفى الله المؤمنين القتال انحسمت احملوا وامشوا".

وأضاف: "نحن موجودين فى سوريا حيث يجب أن نكون.. موجودين وحيث طلبت منا القيادة السورية ان نكون.. موجودين بحسب تطورات الميدان."



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