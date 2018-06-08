صور.. مظاهرات فى كندا على هامش انطلاق قمة مجموعة السبع

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرجت مسيرة احتجاجية ضد زعماء العالم الذين سيجتمعون فى مدينة كيبيك الكندية لحضور فى قمة مجموعة السبع المرتقبة وسط نذر حرب تجارية بين واشنطن وحلفائها، واتخذت كندا إجراءات أمنية مشددة فى مواجهة المحتجين الذى اتهموا قادة العالم بتجاهل مصالح المواطنين.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، تنطلق اليوم قمة زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الـ٤٤ فى منتجع تشارليفويكس بمقاطعة كيبيك بشمال كندا، بمشاركة كل رؤساء الدول والحكومات السبعة الأعضاء، وأبرزهم جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندى الذى تستضيف بلاده هذا الحدث، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى تعد بلاده أكبر اقتصاد فى العالم.

ويتضمن جدول أعمال قمة هذا العام خمسة موضوعات رئيسية كشف عنها رئيس الوزراء الكندى : أولها الاستثمار فى النمو الاقتصادى من أجل الجميع، وثانيها إيجاد وظائف للمستقبل، وثالثها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ورابعها العمل المشترك لمكافحة الاحتباس الحرارى وتوفير الطاقة النظيفة والحفاظ على المحيطات والبحار، وخامسا وأخيرا بناء عالم أكثر سلاما وأمنا للأبناء والأحفاد عبر آلية تحقيق السلام الاجتماعي.

كما تشتمل الأجندة أيضا على قضايا أساسية أخرى تعكس فى مجملها الاهتمامات المحلية الكندية والأولويات الدولية، وفى مقدمتها دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز الاحترام لمبدأى التعددية واندماج المرأة فى المجتمع.

أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو والرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، الخميس بأنهما لن يسمحا لتدابير الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بترهيبهما فى قمة مجموعة السبع المرتقبة وسط نذر حرب تجارية بين واشنطن وحلفائها.

وغالبا ما شهدت قمم سابقة لمجموعة الدول السبع الكبرى: بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة، تظاهرات معادية للعولمة فى شوارع المدينة المضيفة، وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.



احتجاجات فى كندا



إحدى المتظاهرات



الشرطة تنتشر قبيل انطلاق القمة



المحتجون فى شوارع كندا



المحتجون يشعلون النيران



تعزيزات عسكرية بمحيط المظاهرات



جانب من المظاهرات



شرطى كندى



فعاليات منددة بقمة مجموعة السبع