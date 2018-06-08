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صور.. "شكرا ميسى" بميادين غزة على خلفية إلغاء مباراة مع إسرائيل بالقدس

الجمعة، 08 يونيو 2018 05:03 ص
صور.. "شكرا ميسى" بميادين غزة على خلفية إلغاء مباراة مع إسرائيل بالقدس ليونيل ميسى
غزة أ ش أ
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علقت الجماهير الفلسطينية بقطاع غزة جداريات شكر لمنتخب الأرجنتين ونجمه الأول ليونيل ميسى، مساء الخميس، فى الميادين العامة؛ تقديرا لإلغاء الاتحاد الأرجنتين مباراة منتخبه الأول مع إسرائيل التى كانت مقررة السبت المقبل فى القدس.

وقال شهود عيان إن الجداريات والصور تم وضعها على الشاشة الضوئية قرب ساحة الجندى المجهول، وعند مفترق السرايا، والكتيبة، بمبادرة من عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

كما جرى إقامة مباراة رمزية بين منتخبين يحملان اسمى فلسطين والأرجنتين فى ملعب مخيم الشاطئ بغزة، وبمشاركة نجوم سابقين فى المنتخب الفلسطينى لكرة القدم.

يذكر أن الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم وجه صفعة قوية لإسرائيل التى كانت تعول على إقامة مباراة مع منتخب بحجم الأرجنتين فى القدس ضمن مخططها التهويدى للمدينة المقدسة.

شكرا ميسى فى شوارع غزة
شكرا ميسى فى شوارع غزة

 

لافتة شكر للاعب العالمى ميسى
لافتة شكر للاعب العالمى ميسى

 


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