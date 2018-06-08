صور.. زعماء مجموعة الـ7 يجتمعون فى كندا.. وأزمة بسبب الرسوم الجمركية

كتب عبد الوهاب الجندى

وصل زعماء كل من أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، إلى مقاطعة كيبيك الكندية للمشاركة فى اجتماعات مجموعة السبع الكبرى المنعقدة فى كندا اليوم الجمعة، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية.

وانتقد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كندا والاتحاد الأوروبى وقال إنه يعتزم مغادرة اجتماع زعماء مجموعة السبع مبكرا مع تصاعد المخاوف من حرب تجارية.

وفى السياق ذاته، أعلن قصر الإليزيه الجمعة أن فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الأربع المشاركة فى قمة مجموعة السبع، اتفقت على رفض عودة روسيا إلى المجموعة كما طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وعقد إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وتيريزا ماى وجوزيبى كونتى قبيل بدء القمة فى كندا اجتماعا بمبادرة من الرئيس الفرنسى للاتفاق على أن "الموقف الأوروبى لا يريد عودة روسيا" مع التذكير بتوخى الحذر "واليقظة" تجاه موسكو، مشيرين إلى "إمكان اقامة حوار"، ما يشكل تنازلا تم تقديمه إلى روما، وفقا لمستشارى ماكرون.

ومن المتوقع أن تشهدت الاجتماعات مواجهات بشأن الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم بإحداث تصدعات فى مجموعة السبع التى سعت دوما منذ تأسيسها قبل 42 عاما إلى بناء توافق للآراء فى الاقتصاد والقضايا الأخرى.



استقبال رئيس وزراء اليابان



استقبال ماكرون وزوجته



الرئيس الأمريكي



استقبال ئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر



ترامب يصل كندا



ترودو وزوجته يستقبلان ميركل



ترودو يستقبل تيريزا ماي



رئيس وزراء كندا وزوجته



رئيسة وزراء بريطانيا